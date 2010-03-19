Курси валют у банках Харкова

Долара 7,95 - 7,96 грн.

Харків. 19 березня. УНІАН. На 19 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,9589 грн. (продаж - 7,97 грн.), євро - 10,85 грн. (10,86 грн.), Базис - 7,9585 (8,008), 10,81 (10,92), Реал-банк - 7,96 (8,01), 10,8 (10,95) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 19 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.6000 (на 18 березня – 797.6000) 100 EUR – 1089.5216 (на 18 березня – 1097.1786) 10 RUR – 2.7294 (на 18 березня – 2.7322).

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