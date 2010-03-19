В.о. мера Харкова призначено Кернеса

Харків. 19 березня. УНІАН. Виконувачем обов’язків голови Харківської міської ради призначено секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні було ухвалене на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Також сесія відповідним рішення вивела зі складу виконавчого комітету Харківської міської ради міського голову Михайла ДОБКІНА у зв’язку з призначенням його на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

Після голосування М.ДОБКІНА нагородили почесною грамотою Харківської міськради «За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Харкова, зміцнення місцевого самоврядування, активну політичну діяльність, плідну працю та високу професійність» та почесною відзнакою Харківської облради «Слобожанська слава».

У свою чергу Г.КЕРНЕС запевнив, що буде продовжувати передвиборну програму М.ДОБКІНА та підтримуватиме його на новій посаді.

«ДОБКІН Михайло Маркович об’єднав всіх керівників задля досягнення тієї мети і виконання тієї програми, з якою він йшов на вибори у 2006 році. Я сподіваюся, що за той час, який нам залишилося працювати за цією каденцією, ми з вами зуміємо максимально реалізувати все те, що починав ДОБКІН Михайло Маркович. Більше того, я думаю, що ми зможемо й допомагати ДОБКІНУ Михайлу Марковичу», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він наголосив, що зосередиться на виконанні обов’язків мера Харкова та закликав припинити «непотрібні суперечки».

«Хочу сказати, що нам необхідне спілкування та припинення всіх непотрібних суперечок та відволікання людей, котрі сьогодні мають працювати кожну хвилину на благо та відродження Харківщини. Я беру на себе відповідальність за той час, який мені відведено тут працювати, що теж буду відповідати за всі ті вчинки та всі ті дії, які будуть спрямовані тільки на одне - на життєзабезпечення та життєдіяльність міста Харкова. Все інше - за межами цієї будівлі» - резюмував Г.КЕРНЕС.