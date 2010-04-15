У пожежі на Харківщині загинули батько та син

Харків. 15 квітня. УНІАН. У пожежі в місті Куп’янськ Харківської області загинули чоловік 1938 року народження та його син 1971 р. н.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Повідомлення про пожежу в приватному будинку по вул. Давидова-Лучицького, 117 надійшло до чергової частини Куп’янського районного управління ГУ МНС у Харківській області 14 квітня об 15.06. На момент прибуття рятівників, вогонь охопив одну з кімнат будинку площею 12 кв. метрів. О 15.14 рятівники приборкали вогонь, і в різних не охоплених полум’ям, але сильно задимлених кімнатах будівлі, виявили трупи двох чоловіків, які отруїлися чадним газом.