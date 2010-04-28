Стороженко готовий піти з високої посади ФФУ

Харків. 28 квітня. УНІАН. Перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО заявляє про готовність залишити свою посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні він сказав на прес-конференції в Харкові.

«Переді мною дилема. Я для себе маю вирішити: якщо йти, то йти прямо зараз. Зачинити за собою двері Федерації футболу України, подякувати і перегорнути цю сторінку своєї особистої історії. До речі, сорочку свою, я зі шафи в своєму кабінеті вже забрав. Щоб було зрозуміло мій настрій», – підкреслив С.СТОРОЖЕНКО.

С.СТОРОЖЕНКО запевнив, що його змушує задуматися тільки те, що після того як він залишить цю посаду, Виконком ФФУ може вдатися до «абсолютно свавільних» та недемократичних дій.

«Мене зупиняє, скажу вам, тільки одне - коли я звідти піду, чи буде там хоч одна людина, яка теж проти якогось рішення, один підніме руку проти, і чи буде його голос почуто. Це єдине, що поки що мене зупиняє. Тобто, чи не скотиться Виконком Федерації футболу України на абсолютно свавільні речі, яких допускати не можна. Вся наша велика країна має бути впевнена в тому, що є людина, яка послідовно та систематично відстоює інтереси закону та права. Мені здається, що якщо я піду звідти, то люди втратять можливість вірити навіть у це», – вважає С.СТОРОЖЕНКО.

Перший віце-президент ФФУ запевнив, що це «дуже болюче та гостре питання» ще не вирішене остаточно, але в будь-якому разі йти зі скандалом із ФФУ він не збирається.

«Я не скандаліст, і йти зі скандалом не буду, нікого зливати я не збираюсь, я нормально вихована людина. Але мовчати, коли відбувається несправедливість, коли порушується закон, я не буду», – резюмував С.СТОРОЖЕНКО.

Довідка УНІАН. 27 квітня відбулося засідання Виконавчого комітету Федерації футболу України, на закритій частині якого заслуховувався звіт комісії по чесній грі щодо нібито договірного матчу, який відбувся 19 квітня 2008 р. у Харкові між харківським «Металістом» та львівськими «Карпатами» (4:0). Комісія передала звіт Контрольно-дисциплінарному комітету ФФУ, який має вирішити питання покарання фігурантів футбольного скандалу. С.СТОРОЖЕНКО, обурений тим, що йому не дозволили висловитися з приводу цього питання, залишив залу засідань, заявивши, що не розуміє, як у подальшому зможе співпрацювати з ФФУ

Напередодні прокуратура Харківської області відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно так званого договірного матчу в рамках чемпіонату України з футболу між харківським «Металістом» і львівськими «Карпатами».