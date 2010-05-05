На Салтівці вбито продавщицю хлібного кіоску

Харків. 5 травня. УНІАН. Сьогодні вночі на Салтівці - в одному з густонаселених районів Харкова - по вулиці Академіка Павлова було вбито продавщицю хлібного кіоску.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За її словами, всі обставини події з’ясовуються, на місці працює слідчо-оперативна група. За фактом убивства порушено кримінальну справу. Відомо, що кіоск належить хлібному заводу «Кулинині».