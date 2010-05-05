Харків. 5 травня. УНІАН. Вигравши матч 29-го туру в луганської Зорі, харківський Металіст достроково виборов бронзові медалі Чемпіонату України з футболу.

Рахунок гри, що в ці хвилини завершилася в Луганську, 4:1 на користь Металіста .

Голи у харків`ян забили Олійник (два), Джексон та Едмар.

Коментуючи матч одразу після його завершення, головний тренер Металіста Мирон Маркевич висловив задоволення від того, що футболісти виконали настанову і не грали на нічийний результат, який влаштовував команду.

«Я радий, що футболісти зрозуміли мене, тому що найкраще тоді, коли ти атакуєш і забиваєш голи. А якщо ти граєш на нічию, то обов’язково програєш», - сказав тренер і додав, що його підопічні «досить легко забили, і тому воно так вийшло досить легко. Я радий, особливо за другий тайм, коли команда показала непогану гру і результативну».

Говорячи про результат усього сезону, М.Маркевич сказав: «Я не зовсім задоволений сезоном. Хоча, звичайно, третє місце добре, що команда зайняла. Але все-таки якість не завжди була такою, як би мені хотілося».