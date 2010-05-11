Південна залізниця встановить на вокзалах систему GPS-спостереження

Харків. 11 травня. УНІАН. Південна залізниця встановить на залізничних вокзалах прикордонного сполучення доступне для пасажирів GPS-табло з он-лайн даними про пересування пасажирських потягів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

За його словами, подібною системою GPS-стеження вже були обладнані деякі вантажні та пасажирські електровози, однак ця інформація була недоступною для пасажирів.

В.ОСТАПЧУК зазначив, що до середини червня інформація про пересування кожного пасажирського потягу на прикордонному напрямку Харків – Козача Лопань буде доступна всім бажаючим на вокзальному GPS-табло.

«Ми до середини червня, до літніх перевезень вийдемо до того, що по напрямку від Козачої Лопані до Харкова на всіх платформах буде встановлене інформаційне табло, яке буде працювати через систему навігації, GPS, яка буде реально показувати запізнення, затримки. З 15 червня вже пасажири на дільниці від Харкова до Козачої Лопані будуть бачити абсолютно реальну ситуацію», - запевнив В.ОСТАПЧУК.

Він також підкреслив, що до Євро-2012 Південна залізниця обладнає всі прикордонні станції та напрямки подібними засобами GPS-стеження, а також за власний кошт реконструює всі залізничні платформи.

«Це буде дисциплінувати наш диспетчерський апарат і буде приємно пасажирам», - резюмував В.ОСТАПЧУК.