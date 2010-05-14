Маркевич везе збірну на базу «Металіста»

Харків. 14 травня. УНІАН. Національна збірна України з футболу під керівництвом головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА проведе свій перший збір у Харкові на новій тренувальній базі футбольного клубу «Металіст».

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прес-аташе національної команди України Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ.

За його словами, 21 травня на спортивній базі «Металіста» в селищі Високому, у передмісті Харкова, відбудеться день відкритих дверей збірної, в рамках якого пройде відкрите тренування команди та спілкування з футболістами.

О.ГЛИВИНСЬКИЙ також повідомив, що 16 травня у Харкові на стадіоні «Металіст» відбудеться прес-конференцію тренерського штабу збірної України. У ній візьмуть участь головний тренер команди М.МАРКЕВИЧ та його асистенти Юрій КАЛИТВИНЦЕВ, Семен АЛЬТМАН та Олександр ХАЦКЕВИЧ.

Прес-конференція пройде у конференц-залі стадіону «Металіст» о 13.30 в день проведення фіналу Кубку України з футболу. На головній спортивній арені Слобожанщині – стадіоні «Металіст» цього дня зіграють сімферопольська «Таврія» і донецький «Металург».

За даними прес-служби ФК «Металіст», тренувальна база харківського клубу збудована за кошти групи DCH, яка належить Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ, генеральному інвестору і координатору підготовки Харкова до Євро-2012. База споруджена за сучасними стандартами і отримала високу оцінку керівників УЄФА в ході інспектування спортивних об’єктів до Євро-2012.

База (загальна площа 9,1 га) розташована в екологічно чистій зоні на відстані 18 км від стадіону «Металіст» та 15 км від Міжнародного аеропорту «Харків» - головних об’єктів Євро-2012. База має 4 стандартних футбольних поля 105х68 м, з них 1 зі штучним покриттям.

Головний корпус: житлова зона для футболістів, тренерів, технічного персоналу (розрахована на 47 місць двомісні, одномісні номери «стандарт»), VIP-зона, апартаменти класу люкс, ресторан на 50 місць, медико-реабілітаційний блок з басейном 17х8 м, зона допінг-контролю, роздягальні, прес-центр, рекреація та холи. Площа забудови - 1146 кв.м, загальна площа приміщень - 2600 кв.м. Корпус молодіжної команди клубу: житлова зона на 32 місця (14 двомісних, 4 одномісних номери), кафе на 30 місць, приміщення для прес-конференції, хол, роздягальні, душові, туалети. Сауна та тренажерний зал для молодіжного складу винесені в окремий будинок.

Бюджет будівництва бази, яка повністю споруджена за кошти DCH, становить 86,54 млн. грн.

Довідка УНІАН. Свій перший (товариський) матч під керівництвом головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА національна збірна України проведе 25 травня 2010 року у Харкові на стадіоні «Металіст» проти збірної Литви.

На знімках: (угорі) головний тренер збірної України та ФК «Металіст» Мирон МАРКЕВИЧ під час гри; (нижче) виконавчий директор УЄФА Девід ТЕЙЛОРінспектує спортивну базу ФК «Металіст» у Високому; (внизу) реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст»,де проде товариська зустріч збірних України і Литви.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА