Курси валют у банках Харкова

Долара 7,896 - 7,92

Харків. 19 травня. УНІАН. На 19 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8964 (продаж - 7,9 грн.), євро - 9,63 грн. (9,64 грн.), Базис - 7,896 (7,9425), 9,57 (9,77), Реал-банк - 7,92 (7,955), 9,55 (9,75) відповідно. Національний банк України на 19 травня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5900 (на 18 травня – 792.5900) 100 EUR – 985.0309 (на 18 травня – 978.7694) 10 RUR – 2.6077 (на 18 травня – 2.5818).

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