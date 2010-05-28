Щорічно близько 20 азербайджанців вступають до харківських вузів
Українська делегація відвідала Баку
Харків. 28 травня. УНІАН. Щорічно близько 20 молодих громадян Азербайджану вступають на навчання до Харківського національного університету радіоелектроніки.
Як повідомив УНІАН директор аналітично-інформаційного центру Союзу азербайджанців світу, герой козацького народу, генерал-полковник Міршахін ІСМАЇЛОВ, про це поінформував директор центру навчання іноземних громадян Харківського університету радіоелектроніки Мурад ОМАРОВ.
Прес-конференція пройшла у Баку в міжнародному прес-центрі «Новини» в рамках візиту делегації Українського Центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України.
«Випускники нашого вузу працюють у всіх куточках світу, а диплом Харківського університету визнається в Європі», - сказав Мурад ОМАРОВ.
Він запросив випускників азербайджанських шкіл отримати вищу освіта в університеті радіоелектроніки в Харкові.
Мурад ОМАРОВ є також головою товариства азербайджанців«Достлуг» у Харкові, який був створений 11 років тому.
«У Харкові проживає 14,5 тисяч азербайджанців, у яких своя недільна школа, яка фінансується урядом України. Азербайджанці з задоволенням відвідують заняття в створеному у Харкові своєму національному танцювальному колективі», - додав Мурад ОМАРОВ.
До складу української делегації, яка відвідала Азербайджан, входили В’ячеслав ТИМОХІН - директор Українського Державного Центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України, Айдин НОВРУЗОВ - представник цього Центру в Азербайджані, Тетяна ТАБЕНСЬКА - декан підготовчого факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Олена ГЕЙДАРОВА - директор міжнародного навчального центру Донецького національного медуніверситету ім. Горького, а також представники вузів Одеси і Харкова.
На знімку: азербайджанці відзначають свято Азербайджанської республіки, Харків.