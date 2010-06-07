У Харкові з 3-го поверху випав півторарічний хлопчик

Харків 7 червня. УНІАН. Внаслідок нещасного випадку, який стався у Жовтневому районі міста Харкова, загинув 1,5-річний хлопчик.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

За даним ЦГЗ, 5 червня 2010 року o 10.00 до Жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що до відділення реанімації однієї з лікарень міста Харкова з діагнозом закрита черепно-мозкова травма у тяжкому стані було госпіталізовано 1,5-річного хлопчика. Працівники міліції встановили, що дитина, знаходячись без догляду дорослих, впала з балкону квартири, розташованої на 3-му поверсі. Близько 15.00 від отриманих травм хлопчик помер у лікарні.

Стосовно 24-річної матері померлої дитини складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).