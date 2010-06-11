У суботу в Україні 32-37°
16:48, 11 червня 2010Харьків
0 0
Харків. 11 червня. УНІАН. Завтра в Україні збережеться суха та спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 32-37°.
Як повідомили УНІАН в Укргідромецентрі, на узбережжі морів вночі 19-24°, вдень 25-30°, у Карпатах та горах Криму вночі 12-17°, вдень 22-27°.
Вітер переважно південно-західний, 5-8 м/с.
У Київській області у суботу очікується суха погода з температурою вночі 17-22°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. У Києві температура вночі 20-22°, вдень сильна спека 35-37°.
Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 22-25°, у Дніпрі біля Києва 22°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter