У суботу в Україні 32-37°

Харків. 11 червня. УНІАН. Завтра в Україні збережеться суха та спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 32-37°.

Як повідомили УНІАН в Укргідромецентрі, на узбережжі морів вночі 19-24°, вдень 25-30°, у Карпатах та горах Криму вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Вітер переважно південно-західний, 5-8 м/с.

У Київській області у суботу очікується суха погода з температурою вночі 17-22°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. У Києві температура вночі 20-22°, вдень сильна спека 35-37°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 22-25°, у Дніпрі біля Києва 22°.