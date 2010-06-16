До Харкова їде Могильов
00:19, 16 червня 2010Харьків
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Міністр проведе нараду
Харків. 16 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові з робочою поїздкою перебуватиме міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, міністр проведе оперативну нараду в облуправлінні міліції.
А.МОГИЛЬОВ також вручить ключі від службових автомобілів працівникам служб та підрозділів харківської міліції.
Очікується, що міністр поспілкується з пресою.
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