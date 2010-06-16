Клюєв переживає за Лозову

Харків. 16 червня. УНІАН. У зв`язку з підвищенням температури перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ дав доручення відповідним міністерствам і відомствам забезпечити проведення профілактичних робіт із попередження пожежі на складах боєприпасів у місті Лозова Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра України, таке доручення він дав на засіданні Урядового комітету з питань розвитку галузей економіки.

“Краще вжити профілактичних заходів, ніж потім рятувати життя і знову евакуювати тисячі громадян”, - заявив А.КЛЮЄВ.

“З цими речами жартувати не можна - вже в червні середня температура трималася вище 30 градусів, і за всіма прогнозами до кінця літа очікується ще більша спека”, - додав перший віце-прем`єр.

За його словами, необхідно прискорити утилізацію боєприпасів.

А.КЛЮЄВ також доручив Міністерству з надзвичайних ситуацій по всій країні вжити системних заходів із запобігання пожежам, небезпека яких різко підвищилася через високі температури.

Довідка УНІАН. 27 серпня 2008 року на території 61-го арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Лозова Харківській області сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. За межі 5-кілометрової зони було евакуйовано більш як 1,5 тис. осіб, ще близько двох тисяч залишили цю зону на власному автотранспорті, за межі трикілометрової зони було виведено 4600 осіб.

У результаті вибухів згоріли декілька приватних будинків, було пошкоджено дві школи і два дитсадки в Лозовій, а також Катериновську загальноосвітню школу, дитсадок, учбово-виховний комплекс і загальноосвітню школу в селі Кірове Близнюковського району.

Подібні НС сталися у 2004, 2005 і 2006 роках на артилерійських складах у Новобогданівці (Запорізька область).