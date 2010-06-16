Акімова представила в Харові програму Януковича

Харків. 16 червня. УНІАН. У малому залі Будинку рад розпочало свою роботу відкрите засідання Харківського регіонального комітету економічних реформ за участю першого заступника голови Адміністрації Президента України, виконавчого секретаря Комітету економічних реформ Ірини АКІМОВОЇ.

У відкритому засіданні бере участь керівництво Харківської області і члени регіонального комітету економічних реформ Харківщини та Полтавщини, повідомляє сайт ОДА.

У ході засідання І.АКИМОВА представила присутнім Програму економічних реформ, презентовану Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 2 червня, після чого учасники Харківського комітету економічних реформ отримали можливість висловити своє ставлення до Програми. На даний момент в залі триває обговорення документа.