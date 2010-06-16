У харків’янина відібрали на кордоні 34 млн. рос. рублів

Харків. 16 червня. УНІАН. На Харківщині Службою безпеки України спільно з прикордонниками та митниками на кордоні з Росією затримано контрабанду валюти на суму майже 34 мільйони російських рублів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі облуправління СБУ, контрабанду на власному автомобілі з України до Російської Федерації перевозив через кордон з приховуванням від митного контролю 31-річний мешканець Харкова.

Валютні цінності перевозилися у колісних арках автомобіля і були виявлені під час поглибленого огляду на митному пункті пропуску «Гоптівка».

Слідчим відділом УСБУ вирішується питання про порушення стосовно затриманого кримінальної справи за ознаками ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда).

У прес-центрі нагадали, що минулого року співробітники Харківського управління СБУ спільно з прикордонниками двічі вилучали контрабанду валюти на загальну суму 2,8 млн. дол. та 1 млн. російський рублів. Контрабандистів засуджено, контрабандну валюту конфісковано у дохід держави.