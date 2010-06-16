В Україні з’явиться незалежний регулятор тарифів ЖКГ

Харків. 16 червня. УНІАН. В Україні з’явиться незалежний регулятор тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента України, виконавчий секретар Комітету економічних реформ Ірина АКІМОВА.

«В програмі реформ робиться перший і важливий крок в урегулюванні тарифної політики в тому числі й у секторі ЖКГ. Питання регулювання переноситься на центральний рівень. Створюється незалежний регулятор послуг ЖКГ», – сказала вона.

І.АКІМОВА зазначила, що центральний регулятор буде забезпечувати рівний доступ як комунальним підприємствам, так і приватному бізнесу на ринок комунальних послуг, а також визначатиме реальну ринкову вартість всіх комунальних послуг за допомогою чітко визначеної формули розрахунків. На думку І.АКІМОВОЇ, нова формула розрахунку тарифів буде стимулювати підприємства ЖКХ зменшувати витрати на надання своїх послуг.

«Ринковий рівень визначає незалежний регулятор. Він не буде максимальним, який може покрити все, це деякий середній рівень, є спеціальні методики його розрахунку. Якщо ви знижуєте затрати, то різниця у вас залишається у вигляді прибутку. Цей стимул по зниженню затрат можна ввести через формулу розрахунку тарифів, через незалежного регулятора», - підкреслила І.АКІМОВА.

За словами І.АКІМОВОЇ, проект закону про незалежного регулятора підготовлений до реєстрації у Верховній раді України і буде розглянутий вже у 2010 році.