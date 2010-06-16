Янукович особисто контролюватиме реформи

Харків. 16 червня. УНІАН. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ особисто перевірятиме хід виконання Програми реформ у всіх областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Харківського регіонального комітету з економічних реформ повідомила 1-й заступник голови Адміністрації Президента України, виконавчий секретар Комітету економічних реформ Ірина АКІМОВА.

За її словами, свої перевірки глава держави розпочне з осені щомісяця на засіданнях Комітету з економічних реформ.

«Кожен місяць, починаючи з осені, Президент буде розглядати на засіданні Комітету з економічних реформ, як проходять реформи у тих чи інших областях, як іде підготовчий процес або випуск кінцевого продукту - нормативних актів, законодавчих документів. Такий же підхід буде використаний і для представників регіональних економічних комітетів», - сказала І.АКІМОВА.

Сьогодні в приміщенні облдержадміністрації пройшло відкрите засідання Харківського регіонального комітету економічних реформ, на якому І.АКІМОВА представила Програму економічних реформ, презентовану Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ 2 червня ц.р. В обговоренні програми взяли участь керівники Харківської області та члени регіонального комітету економічних реформ Харківщини та Полтавщини.