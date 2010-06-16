Харківська міліція отримала 45 нових автомобілів

Харків. 16 червня. УНІАН. Співробітники служб та підрозділів харківської міліції отримали нову техніку.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ разом з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ вручили міліціонерам ключі від 45 службових автомобілів.

Урочисте вручення відбулося на площі Свободи.

Промовляючи перед правоохоронцями, губернатор наголосив, що реформування матеріально-технічної бази харківської міліції буде тривати.

«Однією із запорук успіху для будь-яких реформ є зміцнення матеріально-технічної бази. Я гадаю, що це перший крок до заміни всього старого на нове й сучасне, для того, щоб міліція могла не лише розкривати злочини, але ще й займатися їх профілактикою. Співпраця місцевої влади, органів місцевого самоврядування, центральних органів влади та силових структур буде тривати. У нас є чітке розуміння, що і як ми будемо робити, аби харківська обласна та міська міліції були укомплектовані найкраще», - сказав М.ДОБКІН.