На посаду головного архітектора області висунуто Рабиновича

Харків. 21 червня. УНІАН. На посаду головного архітектора Харківської області висунуто Михайла РАБИНОВИЧА, директора комплексної творчої майстерні «Світ».

Його кандидатуру була назва в ході зустрічі голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з архітекторами Харкова.

«Область має свої особливості, тому я хотів би, щоб та людина, яка буде працювати в керівництві обласної адміністрації і керувати цією галуззю, була справжнім професіоналом, користувалася заслуженим авторитетом своїх колег і була і за народженням, і за духом справжнім харків`янином»,- підкреслив у ході бесіди з архітекторами М.ДОБКІН.

Кандидатуру М.РАБИНОВИЧА підтримали всі присутні архітектори.

«Я думаю, найближчим часом ми подамо всі документи і узгодимо кандидатуру Михайла Самуїловича РАБИНОВИЧА на посаду головного архітектора області», - зазначив М.ДОБКІН.

На зустрічі в губернатора були присутні головний архітектор міста Сергій ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ, проректор з наукової роботи Харківської національної академії міського господарства Владлен СЕМЕНОВ, ректор Харківського державного університету будівництва і архітектури Юрій ШКОДОВСЬКИЙ, директор ТОВ «Ароф» Тетяна ПОЛИВАНОВА, заступник мера, директор Департаменту міськради з містобудування, архітектури, земельних відносин Тетяна ОВІННІКОВА.