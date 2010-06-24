У Харкові штрафують за забруднення повітря

Харків. 24 червня. УНІАН. Господарський суд Харківської області задовольнив позов Державної екологічної інспекції у Харківській області проти Харківського заводу залізобетонних конструкцій і зобов’язав підприємство виплатити 3 тис. 514 грн. штрафу за порушення природоохоронного законодавства.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції у Харківській області.

У ході планової перевірки в листопаді-грудні 2009 року Держекоінспекція встановила, що завод здійснював наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від газогенераторів за відсутністю відповідного дозволу, порушуючи ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

За наслідками виявлених порушень головний інженер підприємства був притягнутий до адміністративної відповідальності і штраф сплатив добровільно, але збитки, заподіяні державі наднормативними викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, завод не відшкодував.

Звернутися до суду Еконспекція була змушена після того, як підприємство добровільно не виконало вимоги претензії щодо відшкодування матеріальних збитків, заподіяних державі порушенням природоохоронного законодавства.

Відповідач надав низку заперечень, обґрунтовуючи їх тим, що не мав можливості своєчасно отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин, а «Методику розрахунку розмірів/відшкодування збитків» Інспекція застосувала безпідставно.