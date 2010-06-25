Харків’яни питимуть воду з артезіанських колодязів

Харків. 25 червня. УНІАН. Найближчим часом у Харківській області буде введено в експлуатацію до 10 нових артезіанських свердловин.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, робота над програмою, згідно з якою в регіоні з`явиться від 5 до 10 нових артезіанських колодязів, розпочата за дорученням губернатора Михайла ДОБКІНА.

Перші два об`єкти будуть готові до кінця цього року. Про це повідомив керівник області, підбиваючи підсумки виїзного засідання колегії МінЖКХ.

«Сьогодні в Харкові готують програму щодо спорудження 5-10 артезіанських свердловин в різних частинах міста. Там поставлять сучасні системи доочищення води, щоб вона відповідала всім вимогам, які зараз пред`являються до якості води. Я думаю, що перші дві свердловини ми постараємося запустити вже цього року, і там жителі зможуть набирати воду абсолютно безкоштовно в будь-якій кількості», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, свердловини будуть пробурені в північному, південному, західному і східному напрямах, щоб з будь-якої частини міста жителі могли до них доїхати. Приблизна глибина кожної свердловини становитиме від 700 метрів до кілометра.