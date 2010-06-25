Добкін наполягає на зміні керівництва заводу ім. Малишева

Харьков. 25 июня. УНИАН. Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН настаивает на смене руководства Государственного предприятия «Завод им. Малышева».

Об этом он заявил на пресс-конференции после совещания по вопросам стабилизации финансово-экономического состояния ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко», отвечая на вопрос корреспондента УНИАН про наличие в Харьковской области предприятий, где необходимо, с его точки зрения, сменить менеджмент.

«Первое – это завод имени Малышева. Там руководство нужно менять. Я сегодня с утра пригласил на совещание в том числе и директора завода им. Малышева господина ПОДГОРНОГО. Лишний раз пообщавшись с ним на этом совещании, убедился в том, что я абсолютно правильно решил менять менеджмент завода Малышева, менять руководство, - сказал М.ДОБКИН.

По мнению М.ДОБКИНА, новый руководитель завода им. Малышева должен будет освоить производство на предприятии абсолютно новой техники, а также гарантировать выполнение заказов.

«Там нужен человек, который в тесной связке с двумя конструкторскими бюро, КБ им. Морозова и КБ двигателестроения, освоит выпуск новой продукции для предприятия, БТР-4, а данная продукция вообще никогда не производилась на нашем предприятии. С другой стороны, при получении военного заказа есть полная уверенность, что почти 300 млн. будут перечислены для производства танка «Оплот» с дальнейшей поставкой данной военной техники для нужд украинской армии», - подчеркнул М.ДОБКИН.

По мнению губернатора, смена менеджмента, кроме всего, позволит улучшить экономическое состояние предприятия. М.ДОБКИН не назвал возможного претендента на пост руководителя ГП «Завод им. Малышева», но отметил, что кандидатура рассматривается.

«Есть кандидатура, я соответствующее письмо направил на имя министра промышленной политики и буду надеяться на поддержку», - сказал М.ДОБКИН.