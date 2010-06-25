Добкін вважає, що події в парку Горького додали рейтингу Партії регіонів

Харків. 25 червня. УНІАН. Події в парку ім. Горького в Харкові додали рейтингу Харківській міській організації Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Харкові висловив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, посилаючись на соціологічні дослідження.

«Штучний конфлікт в лісопарку, він для тих, хто намагався очорнити Партію регіонів, зробив зворотну ситуацію. Партія регіонів набрала на 8% більше, чим місяць тому, до початку всіх зелених подій. Партія регіонів міська має сьогодні 52% підтримки харків’ян. Це говорить про те, що вони відділяють штучне від справжнього, бачать, що відбуваються і підтримують всі ті зміни, які відбуваються в нашому місті, навіть такі складні, як будівництво нових доріг», - сказав М.ДОБКІН.

Довідка УНІАН. 19 травня виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив вирубати на території Центрального парку культури і відпочинку імені Максима Горького 503 дерева.

20 травня на захист найстарішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубування столітніх дерев без погодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і без резолюції громадських слухань.

Упродовж двох тижнів на території парку сталися сутички між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Було встановлено намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, аби перешкодити вирубуванню дерев. У результаті зіткнень декількох активістів було госпіталізовано.

Окрім того, правозахисна організація «Міжнародна амністія» оголосила двох захисників парку ім. Горького в Харкові Дениса ЧЕРНЕГУ та Андрія ЕВАРНИЦЬКОГО в’язнями сумління.