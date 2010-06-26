Добкін очолив обласне відділення НОК України

Харків. 26 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН обраний головою Харківського обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, М.ДОБКІНА було обрано на цю посаду під час засідання позачергової асамблеї Харківського обласного відділення НОК України.

«Головним критерієм оцінки роботи Харківського обласного відділення НОК України буде кількість спортсменів з Харківської області, які будуть брати участь в Олімпійських іграх, і, звичайно ж, кількість завойованих ними медалей. Ми будемо робити все можливе, щоб забезпечити нашим спортсменам необхідні умови для підготовки до Олімпійських ігор», - сказав після свого обрання М.ДОБКІН.

Заступником голови Харківського обласного відділення НОК України обрано президента Харківської обласної федерації біатлону, заступника губернатора Євгена САВІНА.

До складу виконкому обласного відділення НОКУ введений начальник Головного управління у справах сім`ї, молоді та спорту ХОДА Дмитро ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

В роботі асамблеї взяв участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА.