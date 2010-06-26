Літак Харків - Анталія зробив аварійну посадку в Борисполі

Харків. 26 червня. УНІАН. Літак київської авіакомпанії Windrose зробив вранці в суботу аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Як стало відомо, літак МД-82 в 5:07 вилетів з аеропорту Харкова до Анталії - курорт Туреччини. У 5:57 відмовила права сторона гідравлічної системи літака. На його борту перебували 165 пасажирів і 3 члени екіпажу.

За рішенням командира екіпажу в 6:32 літак здійснив аварійну посадку в аеропорту Бориспіль. Жертв і постраждалих немає.