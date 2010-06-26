У Харкові створять Алею олімпійської слави
15:21, 26 червня 2010Харьків
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Ідею підкинув Сергій Бубка
Харків. 26 червня. УНІАН. У Харкові планується створити Алею олімпійської слави.
Як повідомляє сайт облдержадміністрації, з пропозицією створити у Харкові таку алею виступив сьогодні під час засідання Харківського обласного відділення НОК України президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА.
«Харківський регіон - батьківщина багатьох видатних спортсменів, і така алея обов`язково повинна бути тут», - сказав С.БУБКА.
Як повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, Алея олімпійської слави буде розміщена в одному з центральних парків Харкова. Крім того, існує ідея створити альбом, присвячений олімпійському руху, і роздати його у всі школи Харківщини.
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