Курси валют у банках Харкова

Долар 7,877 - 7,88

Харків. 6 липня. УНІАН. На 6 липня Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8772 (продаж - 7,882 грн.), євро - 9,89 грн. (9,98 грн.), Базис - 7,877 (7,92), 9,82 (9,92), Реал-банк - 7,88 (7,915), 9,8 (9,95) відповідно. Національний банк України на 6 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.9600 (на 5 липня – 791.0500) 100 EUR – 991.1520 (на 5 липня – 992.6095) 10 RUR – 2.5423 (на 5 липня – 2.5359)

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