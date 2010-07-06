Добкін не хотів би жити в епоху перманентних виборів

Харків. 6 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вважає великим недоліком перебування суспільства у стані постійних виборів і висловлює незадоволення тим, що це, на його думку, використовується політиками.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, свою позицію М.ДОБКІН висловив, промовляючи в ефірі обласного державного радіо.

«На жаль, ми живемо в епоху постійного виборчого процесу, коли недалекоглядні політики кладуть на вівтар перемоги авторитет регіону і долі людей, що живуть у ньому, і, врешті-решт, зменшують повагу до нашої країни. Хотілося б, щоб ми, нарешті, перестали жити в епоху виборів. Думаю, пройдуть вибори до місцевих рад, і з листопада вся бурхлива негативна політична активність зійде нанівець», - сказав М.ДОБКІН.

На його думку, від такого роду процесів страждає імідж Харкова.

«Ми маємо політичну волю, талановитих людей і всі можливості для того, - сказав губернатор, - щоб робити якісний вітчизняний продукт. Тому дуже неприємно чути слова подиву людей, що приїжджають до нашого міста, які говорять, що чули і читали багато поганого про нас, але приїхавши сюди, переконуються, що Харків - стильне та сучасне місто».