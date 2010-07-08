У Харкові затримано убивцю міліціонера

Харків. 8 липня. УНІАН. Сьогодні вранці у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який 7 липня застрелив міліціонера.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, під час оперативно-розшукових заходів, у яких був задіяний весь особовий склад служб та підрозділів харківської міліції, місце знаходження підозрюваного було встановлено.

При затриманні зловмисник чинив опір працівникам міліції із застосуванням вогнепальної зброї – разом зі свої батьком вони забарикадувалися на даху своєї приватної оселі і почали відстрілюватися від міліціонерів. Під час проведення операції із затримання озброєних злочинців двоє працівників міліції були поранені. Вогнепальні поранення також отримав сам зловмисник. Під час обшуку їх оселі працівниками міліції було знайдено декілька схованок з вогнепальною зброєю: пістолети, автоматична та мисливська зброя, боєприпаси різних калібрів. Наразі встановлюються обставини скоєння злочину, зброю передано на експертизу. Затримані перевіряються на причетність до скоєння злочинів із застосуванням вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Харкові під час виконання службових обов’язків від кулі невідомого загинув інспектор полку патрульної служби.

За уточненими даними ЦЗГ, патруль у форменому одязі, з табельною вогнепальною зброєю, намагалися здійснити перевірку документів підозрілого чоловіка, який був у білих рукавичках та з важкою валізою в руках. Правоохоронці намагалися зупинити чоловіка, але останній побіг від працівників міліції в лісосмугу поблизу вулиці Ахсарова. Для переслідування невідомого міліцейський патруль розділився: троє працівників спрямували пошук в декількох напрямках. Тим часом зловмиснику в темряві вдалося заховатися в кущах, він дочекався, поки один з правоохоронців з’явиться в його полі зору, і коли сержант міліції повернувся до нього спиною, озброєний зловмисник вистрілив і смертельно поранив міліціонера. Але правоохоронець встиг зробити кілька пострілів у бік зловмисника, у відповідь він розстріляв його зі зброї. Інспектор 1-ї роти полку патрульної служби, 1977 року народження, (в органах внутрішніх справ з 2003 року) від отриманого вогнепального поранення одразу ж загинув на місці.

За даними ЦЗГ, убивця стріляв з автомата невстановленого зразка.