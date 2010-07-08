М’ялиця: розв’язання проблем ХАЗу знайдено

Харків. 8 липня. УНІАН. Проблеми Харківського авіаційного заводу були розглянуті на нараді у першого віце-перем’єр-міністра України Андрієм КЛЮЄВИМ

За словами генерального директора ХАЗу Анатолія М’ЯЛИЦІ, розв’язання основних проблем підприємства було знайдено, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У вівторок, сказав він, «була нарада у першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, практично всі наші питання вирішили. Я гадаю, протягом 10 днів ми вийдемо на реальні позиції, коли можна буде заплатити людям зарплату, виплатити податки, щоб ми працювали стабільно. Адже я відповідаю за 25 тисяч жителів Харкова, які годуються від нашого заводу».