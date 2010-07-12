У Харкові потяг насмерть збив перехожого

Харків. 12 липня. УНІАН. У Харкові потяг «Москва – Симфірополь» насмерть збив перехожого.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, це сталося по вулиці Кибальчича на залізно-дорожньому переїзді «Липовий гай».

Під потяг потрапив і смертельно був травмований невідомий пішохід, чоловік віком близько 50 років.