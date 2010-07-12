У Харкові потяг насмерть збив перехожого
11:15, 12 липня 2010Харьків
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НП в Липовому гаї
Харків. 12 липня. УНІАН. У Харкові потяг «Москва – Симфірополь» насмерть збив перехожого.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, це сталося по вулиці Кибальчича на залізно-дорожньому переїзді «Липовий гай».
Під потяг потрапив і смертельно був травмований невідомий пішохід, чоловік віком близько 50 років.
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