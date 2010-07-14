У четвер на сході дощу не обіцяють

Харків. 14 липня. УНІАН. Завтра у західних областях України, на Вінниччині, Одещині та у Криму очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с, вдень у карпатському регіоні та у Криму місцями сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер в Україні очікується переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, на Прикарпатті 25-30°; у Карпатах вночі 13-18°, вдень 17-22°.

У Київській області у четвер без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, у Дніпрі біля Києва 25°.