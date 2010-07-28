У Харкові з-під варти втекли троє затриманих

Харків. 28 липня. УНІАН. У Харкові з-під варти в Київському райвідділі міліції втекли троє затриманих.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, троє зловмисників, які раніше вже притягувалися до відповідальності за злочини, скоїли втечу 27 липня.

За інформацією ЦЗГ, у вівторок один з утікачів був затриманий правоохоронцями. Двоє перебувають у розшуку. Стосовно них в області тривають оперативно-розшукові заходи.