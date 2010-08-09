На Харківщині зафіксовано 303 займання лісу на площі 167 га

У Харківській області з початку року зафіксовано 303 займання лісу загальною площею 167 га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

За словами заступника губернатора, найбільша пожежа сталася в Куп’янському лісництві, де для гасіння займання довелося задіяти спеціальний пожежний потяг Південної залізниці. Тоді вогнем було знищено 9,5 га лісу.

В.БАБАЄВ наголосив, що для оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації в області створено оперативний штаб, метою роботи якого є упередження та мінімізація можливих негативних наслідків пожеж.

Крім цього, зазначив він, ужито організаційних ряд заходів із посилення контролю за станом пожежної небезпеки в лісі, зокрема створена єдина радіочастота для всіх оперативних служб, дані про будь-яке займання одразу направляються до місцевого відділення МНС.

В.БАБАЄВ підкреслив, що за територією лісових угідь області ведеться щоденне спостереження з гелікоптера та спеціальних веж, а також закупається спеціальна пожежна техніка та створюється необхідний запас паливно-мастильних матеріалів.

Як передавав УНІАН, 7 серпня у Харківській області створений обласний оперативний штаб для координації дій із проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежною небезпекою.

До складу обласного оперативного штабу ввійшли Голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН, керівники головних управлінь, структурних підрозділів облдержадміністрації та голови обласних управлінь міліції, Служби безпеки України й Міністерства з надзвичайних ситуацій України.