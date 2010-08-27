Ізюм повстав проти Податкового кодексу

Харків. 27 серпня. УНІАН. Депутати Ізюмської міськради вимагають негайно відкликати проект Податкового кодексу України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН представник міськради, рішення звернутися з такою вимогою до центральних органів влади було ухвалене на 84-й сесії Ізюмської міськради 5-го скликання у четвер, 26 серпня.

«Розбудова сильної Української Національної держави, - йдеться у зверненні, - можлива тільки за умов створення потужної соціальної опори в особі середнього класу. Значну його частину становить середнє та дрібне підприємництво. Місто Ізюм є яскравий приклад, коли бюджет напряму залежить від малого та середнього бізнесу. Місцеві ринки дають до бюджету основні надходження. Кількість зареєстрованих приватних підприємців становить понад 3300 осіб. Величезна кількість людей працює на ринках міста. Завдяки непрямим податкам середні та дрібні підприємці на ринках міста забезпечують потужні внутрішні інвестиції, будуються соціально-культурні заклади, розвивається будівництво та інфрастуктура міста. Значну частину міста становлять вчителі, лікарі, інші працівники бюджетної сфери, студентство».

Національна влада, вважають ізюмські депутати, «зобов’язана забезпечувати поступ у розвитку середнього та дрібного підприємництва, як своєї основної опори, створювати умови для його становлення, мінімізувати вплив державного апарату на розвиток підприємництва. В умовах кризи влада повинна йти назустріч і забезпечити податкові канікули, аби дати підприємництву можливість вистояти».

«Натомість, заявляють депутати, - центральна влада оголосила середньому та дрібному підприємництву справжню війну. Розпочато тотальні перевірки підприємницької діяльності органами МВС, встановлюються нереальні суми штрафів. Тепер на підприємців очікує новий удар у вигляді Податкового кодексу та Закону України від 08.07.2010 року N 2461-VI (Про обов’язкове пенсійне страхування)».

«Обіцяні податкові канікули, - йдеться у зверненні, - перетворено на звичайний фарс. Новий Податковий кодекс фактично знищить спрощену систему оподаткування та нівелює єдиний податок. Розширення повноважень податкової інспекції прямо порушуватимуть конституційні права громадян України. Обшуки приміщень, безапеляційність рішень, ухвалених податковою, примусове стягнення, арешти – це пряме нищення підприємництва. В Податковому кодексі закладено системне ігнорування принципу рівноправності платників та органів податкової інспекції. Відповідно до Податкового кодексу основна частина надходжень до бюджетів різних рівнів буде формуватися за рахунок оподаткування заробітної плати та трудового доходу населення. Пропонована Податковим кодексом часткова відміна спрощеної системи оподаткування змусить роботодавців зменшувати легальну зайнятість, що призведе до подальшого зростання рівня безробіття та переходу бізнесу в тіньові схеми, що, в свою чергу, призведе до зростання рівня корупції та хабарництва з боку органів контролю».

Депутати наголошують, що «підприємництво вже реагує на тотальний наступ влади: почалося широкомаштабне згортання підприємницької діяльності малої та середньої ланки. Багато підприємців міста схильні до призупинення своєї діяльності в зв’язку з непомірним податковим тягарем».

«Ізюмська міська рада 5 скликання, - йдеться у зверненні, - в підтримку дрібного та середнього бізнесу, вимагає від центральних органів влади негайно відкликати проект Податкового кодексу України, відмінити дію Закону України від 08.07.2010 року N 2461-VI».

За це рішення, повідомив співрозмовник агентства, проголосувала 32 (всього за списком – 44) депутати Ізюмської міськради, більшість із яких становлять представники Партії регіонів (24 мандати).