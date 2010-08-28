Янукович відкрив у Харкові новий термінал міжнародного аеропорту (фото)

Харків. 28 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Харкові взяв участь в урочистій церемонії відкриття новозбудованого терміналу міжнародного аеропорту в рамках підготовки України до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи з промовою глава держави висловив упевненість, що реконструкція аеропорту у Харкові та приведення його до міжнародних вимог та стандартів сприятимуть подальшому розвитку регіону.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що реконструйований Харківський аеропорт зможе приймати близько 2 млн. пасажирів на рік, що у чотири рази більше, ніж було до початку реконструкції.

«Це дає можливість нам відкрити Харківську область – схід нашої країни для наших гостей, для людей, які хочуть приїжджати в Україну і вкладати в її розвиток фінансові кошти», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що реконструкція Харківського аеропорту є «символом початку розвитку Слобожанщини».

Президент також наголосив, що це є надзвичайно важлива подія і позитивний приклад співпраці держави і приватного бізнесу у процесі розвитку України.

У зв’язку з чим В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що приватна компанія, якою володіє харківський бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ вклала у реконструкцію аеропорту 433 млн. грн.

Глава держави висловив упевненість, що Україна сьогодні стала на шлях реформ і проведення Євро-2012 розкриває для держави великі можливості.

«Я впевнений, що ми успішно проведемо Євро-2012 і будемо готуватись до проведення зимових олімпійських ігор у Карпатах 2022 року», - заявив Президент України.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА