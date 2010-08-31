В університеті ім. Каразіна відбулося посвячення в студенти 2 тис. першокурсників

Харків. 31 серпня. УНІАН. У Харківському національному університеті ім. Каразіна відбулася урочиста церемонія посвячення 2 тисяч першокурсників у студенти.

Як передає кореспондент УНІАН, ректор університету Віль БАКІРОВ вручив студентам символічний студентський квиток та запалив символічний «вогонь знань», який засвідчує «одвічне прагнення і жагу людства до знань».

У свою чергу почесні гості, вітаючи першокурсників, наголосили на правильності їх вибору та побажали студентам успіхів.

У церемонії, що відбулася біля головного корпусу університету на площі Свободи, взяли участь виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС, заступник голови Харківської облдержадміністрації з гуманітарних питань Вадим ЛАНДСМАН, заступник голови Харківської облради Вікторія КАЗАКОВА, заступник голови Наглядової ради університету, директор інституту радіоелектроніки й астрономії НАН України, академік Леонід ЛИТВИНЕНКО.

За даними організаторів, серед понад 2 тис. цьогорічних першокурсників університету нараховується 379 медалістів, 11 переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, 15 призерів ІІІ етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Довідка УНІАН. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна – один із найстаріших університетів Східної Європи. Заснований у листопаді 1804 р. з ініціативи видатного просвітителя В.Н.Каразіна, згідно із грамотою Олександра І. Урочисте відкриття університету відбулося 29 січня 1805 р.

У Харківському університеті працювали і навчалися П. Гулак-Артемовський, О. Ляпунов, М. Костомаров, М. Барабашов, М. Бекетов, Д. Багалій, А. Краснов, М. Остроградський, В. Стеклов, О. Потебня, О. Погорєлов та ін.

В університеті навчалися й працювали три лауреати Нобелівської премії – біолог І.Мечников, економіст С.Кузнець, фізик Л.Ландау. Почесними членами та почесними докторами університету було обрано І. Гете, О. Гумбольдта, І. Франка, Л. Толстого, П. Семенова-Тян-Шанського та інших.

За роки існування університет закінчили понад 130 тис. осіб. Близько 60 випускників університету стали дійсними членами і член-кореспондентами Національної Академії наук України.

Сьогодні університет має 20 факультетів, де навчається близько 12 тис. студентів та слухачів, близько 400 аспірантів, працює до 1,5 тис. викладачів і наукових співробітників, серед яких понад 200 докторів наук, професорів та близько 800 кандидатів наук, доцентів. В університеті працює 21 академік і член-кореспондент НАН та галузевих академій України і 50 лауреатів Державної премії.

Центральна наукова бібліотека ХНУ заснована 30 січня 1805 р. За рішенням Міністерства культури України (1987 р.) вона визнана установою, що має особливе громадське значення. Загальний фонд бібліотеки нараховує 3,5 млн. примірників, серед них - 50 000 унікальних видань (17 інкунабул, понад 1000 рукописів, 300 палеотипів; прижиттєві видання класиків світової літератури, науки та культури).

Указом Президента України у жовтні 1999 р. Харківському університетові надано статус «національного» і присвоєно ім’я його засновника – В.Н.Каразіна.

Із 2003 р. згідно з Указом Президента України Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна має найвищий статус самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу.