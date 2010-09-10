У неділю на Харківщині відбудеться IX фестиваль «Печенізьке поле»

Харків. 10 вересня. УНІАН. На Харківщині в селищі Печеніги поблизу Печенізького водосховища в неділю, 12 вересня, відбудеться IX щорічний етнічний фестиваль «Печенізьке поле».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, фестиваль «Печенізьке поле-2010» відзначиться низкою нововведень.

Так, головна сцена фестивалю буде встановлена на воді в 10 метрах від берега за допомогою військових понтонів. Тут протягом дня виступатимуть етнічні музичні колективи.

Також з ранку на території «Печенізького поля» буде організоване «Чудо-містечко», де всі бажаючі зможуть взяти учать у майстер-класі з ковальської справи, різьбярства, гончарства, ткацтва, медоваріння, плетіння вінків та ляльок-мотанок, вишивці, в’язанні гачком, живопису, петриківського розпису, виготовлення прикрас, продукції з напівдорогоцінного каміння, миловаріння тощо.

На території стилізованого містечка, крім цього, можна буде навчитися доїти козу, позмагатися у швидкісному поїданні сала, проходитимуть тематичні конкурси. Для дітей протягом дня демонструватимуться мультфільми, а також функціонуватимуть спеціальні майданчики, зокрема Харківського зоопарку, Харківської муніципальної галереї та історичного музею.

Крім цього одним із нововведень «Печенізького поля-2010» стануть стилізовані під українські вишиванки-футболки, кілька тисяч яких будуть роздані гостям фестивалю.

«Такі заходи як «Печенізьке поле» дуже важливі, з якого б приводу вони не проводилися. Найголовніше - піти від «шароварщини», щоб не показувати те, що насправді не є частиною нашої культури, а привнесено сюди і нав’язується штучно, а також видається як єдине, що може уособлювати все українське», - зазначив голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН в ході робочої поїздки до Печенізького району.

Цьогорічне «Печенізьке поле» пройде під гаслом здорового способу життя, тому організатори наголошують, що на території містечка етнофестивалю категорично заборонено вживання алкогольних напоїв.

За інформацією обласного Управління культури і туризму, на фестивалі очікують зібрати близько 100 тис. гостей з Харкова та області. Для зручного транспортування відвідувачів заходу будуть організовані спеціальні маршрутні перевезення на автобусах від станції метро «Пролетарська» до берегу Печенізького водосховища та у зворотному напрямку.

Ввечері на головній сцені виступатимуть Національна заслужена капела бандуристів України ім. Григорія Майбороди, Кубанський козачий хор, гурти «Мандри», «Бум бокс», «Man sound», «ВВ», а також співачка Джамала. Етнофестиваль закінчиться фаєр-шоу на воді та святковим феєрверком.

Довідка УНІАН. Етнічний фестиваль «Печенізьке поле» започаткований у 2001 році. Проводився щороку на початку липня. Програма фестивалю вміщує гранд-конкурс народних талантів «Слобожанська родина», презентацію авторів і творів, лауреатів премії поета-печеніжчанина Петра Василенка. Перший фестиваль зібрав близько 6 тис. учасників і глядачів. Зараз «Печенізьке поле» має статус постійно діючого фестивалю з багатоплановими проектами.