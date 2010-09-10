На місцевих виборах лідирує Партія регіонів - Omnibus

Харків. 10 вересня. УНІАН. На виборах до місцевих органів влади лідирує Партія регіонів.

Про це свідчать результати національного щомісячного дослідження «Омнібус», проведеного компанією TNS в Україні в серпні 2010 року.

У повідомленні, переданому УНІАН, зазначається, що якби вибори відбулися найближчої неділі, за Партію регіонів проголосувало б 29,6% виборців. За партію всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» готові віддати свої голоси 7,8%.

За партію «Фронт змін» готові проголосувати 5,5% виборців, за партію «Сильна Україна» - 4,3%. 3% одержала б Комуністична партія України. Всеукраїнське об`єднання «Свобода» набрало б 2,4% голосів виборців, партія «Наша Україна» - 1,3%, Партія Зелених України – 1%.

Менше 1% набрали б партії «Єдиний Центр» (0,5%), Народний Рух України, Народна партія, партія «Реформи і порядок», партія «Народна Самооборона», партія «Пора» набрали б по 0,3%.

Не мають наміру брати участі у виборах 9,3% опитаних, проти всіх голосували б 6,9% виборців, ще не визначилися - 25,3%.

У цьому дослідженні було опитано 1200 респондентів віком 16-75 років, польовий етап – з 5 по 12 серпня.

*** «Омнібус» (Omnibus) – це різновид кількісного дослідження, яке щомісячно проводиться одночасно для кількох клієнтів за темами, що цікавлять їх, а також включає постійний блок демографічних питань. Генеральну сукупність становить населення України віком від 16 до 75 років, вибіркову сукупність – 1200 респондентів щомісячно. Опитування проводиться методом інтерв`ю «обличчям до обличчя» вдома у респондентів. Похибка вибірки не перевищує 3%.