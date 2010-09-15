Курси валют у банках Харкова

Долар 7,91 - 7,93

Харків. 15 вересня. УНІАН. На 15 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,91 (продаж - 7,915 грн.), євро - 10,17 грн. (10,35 грн.), Базис - 7,911 (7,954), 10,17 (10,35), Реал-банк - 7,93 (7,96), 10,25 (10,37) відповідно. Національний банк України на 15 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 791.8200 (на 14 вересня – 790.8200) 100 EUR – 1017.4887 (на 14 вересня – 1012.3287) 10 RUR – 2.5788 (на 14 вересня – 2.5774).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter