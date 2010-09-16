У Лозовій проходить нарада Укрзалізниці

Харків. 16 вересня. УНІАН. Сьогодні у Лозовій розпочалася галузева нарада керівників та спеціалістів колійного господарства Укрзалізниці.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники семінару-наради, що проходить за участю генерального директора Укрзалізниці Михайла КОСТЮКА, обговорюють питання вдосконалення поточного утримання колії, а також ефективності дослідних дистанцій колії при дільничній системі організації поточного утримання колії.

Зі вступним словом перед учасниками зібрання виступили М.КОСТЮК та начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

У зібранні беруть участь представники всіх регіональних залізниць України. В рамках наради вони ознайомляться з Лозівською дистанцією колії та роботою укрупненої бригади.