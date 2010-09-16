На Харківщині зріс роздрібний товарообіг

Харків. 16 вересня. УНІАН. У Харківській області обіг роздрібної торгівлі, включаючи роздрібний товарообіг підприємств торгової мережі, розрахункові дані стосовно обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями, за січень-серпень 2010 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,9% і становить 23987 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики.

За даними облстату, в структурі роздрібного товарообігу на організовані та неформальні ринки прийшлося 34,1%.

В Управлінні відмічають, що середньомісячний обіг роздрібної торгівлі на одну особу в звітний період становив 1083 грн. (за відповідний період минулого року - 904 грн.). Обіг ресторанного господарства (з урахуванням обігу фізичних осіб-підприємців) у січні-серпні 2010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р. збільшився в порівняльних цінах на 9,4% і становить 551,6 млн. грн.