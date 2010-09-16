Курси валют у банках Харкова

Долар 7,914 - 7,94

Харків. 16 вересня. УНІАН. На 16 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,915 (продаж - 7,92 грн.), євро - 10,29 грн. (10,35 грн.), Базис - 7,914 (7,956) 10,19 (10,37), Реал-банк - 7,94 (7,97), 10,25 (10,37) відповідно. Національний банк України на 16 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 791.9200 (на 15 вересня – 791.8200) 100 EUR – 1028.6249 (на 15 вересня – 1017.4887) 10 RUR – 2.5761 (на 15 вересня – 2.5788).

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