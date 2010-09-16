У Лозівському районі виявлено 2 плантації конопель

Харків. 16 вересня. УНІАН. Працівники харківської обласної міліції виявили на соняшниковому полі поблизу села Олександрівка Лозівського району незаконний посів конопель площею 1,5 гектара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, ще одна ділянка конопель (близько 100 кущів) на соняшниковому полі виявлена правоохоронцями поблизу села Бунакове цього ж району.

Встановлено, що обидва поля орендує одна й та ж агрофірма. Про те, що на них ростуть коноплі, керівник підприємства, за його запевненнями, не знав. Кущі конопель було вилучено і направлено для дослідження, повідомили в ЦЗГ.