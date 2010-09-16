Сапронов упевнений, що Євро-2012 на руку малому бізнесу

Харків. 16 вересня. УНІАН. Проведення Євро-2012 у Харкові буде стимулювати розвиток малого бізнесу.

Таку точку зору висловив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Від проведення чемпіонату виграють не лише великі готельні та ресторанні мережі, але й ті підприємці, які займаються малим бізнесом, наприклад, торгівлею українськими сувенірами, які будуть дуже популярні у туристів. Гарний старт зможуть отримати також ті кафе і ресторани, які спеціалізуються на національній українській кухні», - висловив впевненість віце-губернатор.