Сапронов упевнений, що Євро-2012 на руку малому бізнесу

14:09, 16 вересня 2010
Харьків
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Виграють не лише готелі й ресторани

Харків. 16 вересня. УНІАН. Проведення Євро-2012 у Харкові буде стимулювати розвиток малого бізнесу.

Таку точку зору висловив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Від проведення чемпіонату виграють не лише великі готельні та ресторанні мережі, але й ті підприємці, які займаються малим бізнесом, наприклад, торгівлею українськими сувенірами, які будуть дуже популярні у туристів. Гарний старт зможуть отримати також ті кафе і ресторани, які спеціалізуються на національній українській кухні», - висловив впевненість віце-губернатор.

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