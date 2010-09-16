Харківський облвиборчком очолив депутат-регіонал

Харків. 16 вересня. УНІАН. У четвер пройшло перше засідання Харківської обласної виборчої комісії у новому складі.

Центральна виборча комісія затвердила на посаді голови ОВК депутата Харківської обласної ради від Партії регіонів Олександра РУСАНОВА. Заступником голови стала представник партії «Нша Україна»Мирослава БЕЖКО, секретарем комісії – Зоя МОКРІЙ (УСДП).

До складу комісії увійшли представники 11 політичних партії: Олена АБРАМОВА (Партія «Реформи і порядок») Віктор БІЛОУС (КПУ), Наталія БУЛЕНКО (Народна партія), Георгій Григор`єв (КПУ), Валерій ЖУРАВЛЬОВ (Народна партія), Олександр КОНОВАЛ (Партія «Зелені»), Віктор КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ (ПР), Юлія КРАТ (ВО «Батьківщина»), Михайло КУБОВ (КПУ), Сергій КУХТЕНКО (ПР), Олена ЛЕЛЮК (Партія «Народно-трудовий союз України»), Роман ЛОМОНОСОВ (Народна партія), Олександр ОГЛОБЛІН («Наша Україна»), Олена ПАВЛЕНКО (СДПУ(о) та Олександр ФАДЄЄВ (Партія «Християнсько-демократичний Союз»).

На сьогоднішньому засіданні комісія прийняла чотири постанови: про план роботи ОВК, про здійснення повноважень членами ОВК та умови оплати праці, про режим роботи ОВК та про розподіл повноважень між членами ОВК.

Крім того, О.РУСАНОВ повідомив, що звернувся до голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА та голови облради Сергія ЧЕРНОВА з проханням надати приміщення для роботи облвиборчкому. За словами О.РУСАНОВА, у старому приміщенні «немає умов для роботи обласної виборчої комісії, там навіть телефону немає».

У коментарі журналістам О.РУСАНОВ сказав, що не очікував призначення. «Це (призначення на посаду голови ОВК – УНІАН) було для мене як грім серед ясного неба», - сказав він. Відповідаючи на запитання, чи зможе він балотуватися в облраду (О.РУСАНОВ – депутат трьох скликань), голова ОВК сказав: «Нажаль, ні… отак мене кинули».