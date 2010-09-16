Сьогодні Металіст грає з Дебреценом
19:18, 16 вересня 2010Харьків
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Кого взяв до Будапешта Маркевич
Харків. 16 вересня. УНІАН. Сьогодні харківський Металіст в рамках групового етапу Ліги Європи зіграє стартовий матч з угорським клубом Дебрецен.
Головний тренер Металіста Мирон Маркевич взяв із собою таких футболістів:
Воротарі: Старцев, Денчук, Дішленкович
Захисники: Романчук, Вільягра, Березовчук, Пшеничних, Обрадовіч, Папа Гуйє, Бордіян
Півзахисники: Шелаєв, Валяєв, Едмар, Хав`єр, Олійник, Фініньо, Поступаленко, Барилко, Кайта
Нападаючі: Воробей, Лисенко, Давидов, Тайсон
Не зміг вирушити з командою до Угорщини Марко Девіч, який після травми, отриманої у матчі за збірну України, продовжує відновлюватися в Сербії.
Гра розпочнеться о 22.05. Трансляція на телеканалі Футбол.
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