Металіст влаштував «Ватерлоо» в Будапешті

Харків. 17 вересня. УНІАН. У стартовому матчі першого туру групового раунду Ліги Європи харківський Металіст розгромив угорський клуб Дебрецен.

Гра, що проходила на полі суперника харків’ян, завершилася з рахунком 5:0 на користь Металіста.

Голи забили Едмар 24, 74, Хав`єр 34, Фініньо 77 і Валяєв 89.

Металіст показав найкращий результат матчів за участю українських команд у груповому турнірі Ліги Європи.

Майбутні суперники - ПСВ і Сампдорія - зіграли між собою 1:1, і таким чином Металіст вийшов у лідери групи І.

У другому турі харків’яни вдома приймають голландський ПСВ. Гра відбудеться 30 вересня в Харкові на стадіоні «Металіст».