Словаччина націлена на співпрацю з Харківщиною

Харків. 17 вересня. УНІАН. Словацька Республіка зацікавлена в розвитку різнопланового співробітництва з Харківською областю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на урочистому прийомі іноземних делегацій перед відкриттям Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» в Харкові заявив Надзвичайний та повноважний посол Словацької Республіки в Україні Павол ГАМЖИК.

«Є інтерес нашої держави розвивати контакти, розвивати співробітництво з вашою областю, яка має великий потенціал, який нам знайомий. Зі Словаччини тут уже є інвестиції, уже існують спільні підприємства», - зауважив він.

П.ГАМЖИК наголосив, що в рамках співробітництва Словацької Республіки з Україною та зокрема Харківською областю в жовтні у Харкові заплановане відкриття медичного діагностичного центру, відкриття почесного консульства Словацької Республіки в Харкові, а також готується візит Президента Словацької Республіки в Україну.

«Це гарний зачин для розвитку економічного співробітництва. І це буде новий імпульс для розвитку контактів. Економіка – це те, з чого ми живемо», - наголосив П.ГАМЖИК.

Як передавав УНІАН, сьогодні в Харкові відбувається Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому беруть участь понад 300 представників з 20 країн світу. У ході Форуму буде презентовано «Книгу інвестора», а також роботи переможців Конкурсу інноваційних проектів Харківської області. Крім цього відкриється виставка «Енергія зростання», в рамках якої будуть представлені проекти більш ніж 100 учасників, з них понад 30 - представники іноземного бізнесу.

Крім цього, у рамках форуму будуть підписані програми про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Харківщиною та Бєлгородською, а також Курською областями.